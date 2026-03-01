Medio Oriente: los países del Golfo evalúan una respuesta a ataques de Irán

Así lo informó Anadolu.

En una declaración emitida tras una reunión ministerial virtual de emergencia, el Consejo condenó los ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait, describiéndolos como violaciones de la soberanía y del derecho internacional.

El CCG subrayó que la seguridad de sus Estados miembros es indivisible, destacando que cualquier ataque contra uno de ellos constituye una amenaza directa para todos, de acuerdo con su acuerdo de defensa conjunta.

El Consejo de Cooperación del Golfo añadió que los Estados miembros mantienen el derecho a responder de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y pidió la cesación inmediata de los ataques, instando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar medidas decisivas para prevenir una mayor escalada (ANSA).