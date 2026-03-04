Medio Oriente: Los temores de Beirut ante una ocupación prolongada del sur

Por otro lado, Hezbolá insiste, a través de sus medios de comunicación, en que su estrategia sigue siendo la de una resistencia prolongada.

Diplomáticos y observadores en Beirut tampoco descartan la posibilidad de que Israel intente consolidar una línea de presencia militar con el tiempo, que se extienda desde la costa mediterránea, cerca de Tiro, hacia el este, hasta la montañosa zona del Antilíbano y las afueras occidentales de Damasco.

Desde finales de 2024, Israel mantuvo una presencia militar al este de los Altos del Golán ocupados, llegando hasta la frontera con Jordania al sur y las afueras de la capital siria al norte.

En ese marco, el ejército israelí ya recibió autorización para avanzar y tomar el control de nuevas posiciones en el sur del Líbano "para prevenir ataques contra las comunidades israelíes a lo largo de la frontera".

Según el gobierno de Tel Aviv, las decenas de miles de tropas movilizadas hacia el sur del Líbano mantendrán esta posición "hasta que se neutralice la amenaza".

El avance israelí comenzó con una serie de incursiones exploratorias a lo largo de la franja más cercana a la línea de demarcación: soldados israelíes se atrincheraron en el hospital Meis al Jabal, evacuado en las últimas 24 horas, y en la plaza frente al municipio de Khiam, ambas localidades ubicadas en el sector central de la frontera.

En Khiam, Hezbolá afirmó haber realizado una emboscada contra una patrulla de soldados israelíes.

La Misión de las Naciones Unidas en el Sur del Líbano (FPNUL), integrada por aproximadamente mil soldados italianos, confirmó el desplazamiento de soldados israelíes hacia territorio libanés.

Según diversas evaluaciones, esas operaciones tienen como objetivo controlar una serie de colinas y puntos elevados que permitirían la vigilancia de amplias regiones del sur y las principales vías de comunicación entre el sur y el interior del país.

De acuerdo con los análisis publicados en la capital libanesa, Israel podría aspirar a establecer una zona de seguridad más profunda que los quince kilómetros temidos inicialmente, buscando inicialmente alcanzar posiciones estratégicas cerca del río Litani, unos treinta kilómetros hacia el interior del sur del Líbano, y abarcando finalmente la capital Tiro.

Además, según fuentes locales, uno de los objetivos militares de Israel es también provocar el desplazamiento de una parte de la población civil hacia el norte, con un doble propósito: uno táctico, para facilitar la distinción entre los residentes y los combatientes que permanecen en las zonas fronterizas; y otro político, para aumentar la presión sobre el gobierno libanés, que ya se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. (ANSA).