Medio Oriente: lula preocupado por guerra en Medio Oriente e impacto en el petróleo

El líder sudamericano expresó su "profunda preocupación con la escalada del conflicto en Medio Oriente que representa una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales, con impacto humanitario (..). El diálogo y la diplomacia constituyen el único camino viable para la coconstrucción de una solución duradera".

"Aquí nuestros drones son para la agricultura, para desarrollar la ciencia y la tecnología y no para la guerra", comparó el mandatario.

Al referirse al impacto económico del conflicto, señaló: "Es importante recordar que, debido a la guerra en Irán, el precio de los combustibles ya está subiendo en todo el mundo, el precio del petróleo está subiendo mucho".

Lula pronunció un discurso al finalizar una reunión con su colega sudafricano en el marco de una visita de Estado, durante la cual el visitante tendrá encuentros con los líderes del Congreso y el Supremo Tribunal Federal. (ANSA).