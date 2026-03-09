Medio Oriente: lula y el presidente sudafricano piden el fin de la guerra

"África del Sur y Brasil trabajan para aproximar a nuestros continentes, somos socios en el Brics, en el Ibas (India, Brasil y África del Sur) y en el G20, compartimos la lucha por un orden más justo basado en el multilateralismo", destacó Lula.

Lo afirmó luego de la reunión reservada con su par sudafricano en el Palacio del Planalto. Fue el primer encuentro presencial con un dirigente del grupo de potencias emergentes Brics, desde que comenzó el 28 de febrero pasado.

Hasta el momento, Lula no analizó la crisis en Medio Oriente con los principales miembros de ese organismo, que son China y Rusia.

Sí conversó sobre la situación en Irán con el primer ministro hindú, Narendra Modi, pero esta conversación ocurrió pocos días antes del estallido de la conflagración.

Durante el pronunciamiento ante la prensa de hoy en el Palacio del Planalto, el presidente anfitrión declaró su "profunda preocupación con la escalada del conflicto en Medio Oriente que representa una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales, con impacto humanitario (..). El diálogo y la diplomacia constituyen el único camino para la coconstrucción de una solución duradera".

En Brasil, los drones son para "desarrollar la ciencia y la tecnología y no para la guerra", aseveró.

En línea con las afirmaciones de Lula, el presidente africano destacó que "en momentos en que el conflicto recrudece, llamamos a un cese al fuego inmediato".

Y agregó: "Condenamos las pérdidas de vidas, especialmente las de civiles, y la destrucción de la infraestructura vital en esa parte del mundo". La reunión confirmó las coincidencias sobre el escenario internacional entre Brasilia y Pretoria.

Esa convergencia se sustenta en los intereses de Estado de estas dos potencias emergentes y en las convergencias políticas entre sus partidos gobernantes, el PT brasileño y el Congreso Nacional Africano (CNA).

Lula se refirió a Ramaphosa como un "compañero, un amigo" con el cual espera encontrarse el mes que viene en Barcelona en el marco de la cuarta reunión de alto nivel de la iniciativa "En Defensa de la Democracia", foro que reúne a gobiernos progresistas. Lula demostró estar interesado en defender junto a su colega sudafricano la solución diplomática de las guerras, el enfrentamiento a los "extremismos", así como la regulación de las big techs y la inteligencia artificial. Redes sociales y la IA fueron temas discutidos por Lula y el premier indio, Narendra Modi, hace dos semanas en Nueva Delhi.

"El sur global debe tener voz activa" en los grandes temas globales, subrayó Lula da Silva en Brasilia, durante su pronunciamiento junto al jefe de Estado sudafricano Ramaphosa.

(ANSA).