Medio Oriente: Lula y Pedro Sánchez piden fin del conflicto

"Conversamos en la tarde de esta miércoles, sobre la situación en Oriente Medio. Compartimos el deseo de que la guerra pueda llegar a su fin con la mayor brevedad posible y que las negociaiones de pas puedan iniciarse al amparo del derecho internacional", dijo el manatario sudamericano en las redes sociales Antes de comunicarse con el prmier español, Lula había hecho una defesa de la paz y formulado críticas a la guerra durante un evento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Brasilia.

El gobierno brasileño ha cuestionado, a través de diversos funcionarios, la ofensiva estadounidense contra Irán, sin formular críticas directas al presidente Donald Trump con quien Lula tiene marcada una reunión.

Por otra parte el mandatario sudamericano comentó que coincidió con Sánchez en el "compromiso con el multilateralismo como camino para la construcción de la paz y el desarrollo sustentable que el mundo precisa".

El mandatario informó, además, que aceptó una invitación para tomar parte el mes que viene en España de una cumbre en "Defensa de la Democracia" con presencia de líderes de diversos países. (ANSA).