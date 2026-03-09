Medio Oriente: macron advierte que la guerra será larga

Según él, la duración dependerá de los objetivos de Estados Unidos e Israel, que lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero. "No creo que podamos lograr cambios profundos en el régimen o el sistema político solo mediante bombardeos", subrayó.

Emmanuel Macron aterrizó en helicóptero en el portaaviones, que, bajo sus órdenes, fue redirigido al Mediterráneo oriental tras el inicio del conflicto. Esto brindó la oportunidad de explicar el papel "defensivo" de Francia en esta guerra, con el despliegue de una importante fuerza naval y aérea, que incluye, además del portaaviones Charles de Gaulle, ocho fragatas y dos portahelicópteros anfibios, en una vasta zona que abarca el Mediterráneo oriental, el mar Rojo y el estrecho de Ormuz en el Golfo.

El objetivo: "proteger" a los ciudadanos franceses en la región, pero también a los aliados y socios de Francia, entre ellos Chipre, la isla mediterránea atacada por un dron de fabricación iraní poco después del inicio del conflicto, y los Estados del Golfo objeto de represalias por parte de Teherán.

"Ha habido intercepciones que han continuado en los últimos días" por parte de las fuerzas francesas, en el marco de sus "colaboraciones", explicó el jefe de Estado, sin proporcionar más detalles.

Por el momento, el portaaviones se centrará en el Mediterráneo oriental, defendiendo Chipre. "Cuando Chipre es atacada, es Europa la que es atacada", declaró Emmanuel Macron esta mañana durante una breve visita al aeropuerto militar de Pafos, al suroeste de esta isla de la Unión Europea, junto a su homólogo chipriota, Nikos Christodoulides.

"No aceptaremos que ni el más mínimo territorio europeo, como Chipre, esté expuesto al peligro", añadió el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, también presente. Instó a sus colegas europeos a reforzar la Operación Aspides, lanzada en 2024 por la UE en el Mar Rojo bajo mando griego, con "más recursos navales".

Emmanuel Macron anunció que Francia contribuiría "a largo plazo" con "dos fragatas" —en comparación con una actualmente—, mientras que la UE manifestó su disposición a "adaptar y reforzar aún más" sus misiones de protección marítima.

"Estamos estableciendo una misión puramente defensiva y de apoyo, cuyo objetivo es permitir, lo antes posible, tras la fase más intensa del conflicto, la escolta de portacontenedores y petroleros para reabrir gradualmente el estrecho de Ormuz", declaró el presidente francés.

Esto es, en su opinión, esencial para el flujo de gas y petróleo, ya que la impracticabilidad del estrecho debido al conflicto ha disparado los precios en los últimos días. Emmanuel Macron aseguró que está preparando esta misión estrictamente pacífica con socios europeos, pero también está en conversaciones con India y otros países asiáticos gravemente afectados por la situación actual.

Finalmente, el portaaviones Charles de Gaulle podría ser llamado a desplegarse en el estrecho de Ormuz si esta misión se materializa, junto con varios otros países, especificó.

Tras hablar con el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, el día anterior y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esa misma mañana durante su vuelo a Chipre, Emmanuel Macron instó una vez más al Hezbolá proiraní a cesar todos los ataques desde territorio libanés.

"Israel debe cesar sus operaciones militares y ataques contra el Líbano lo antes posible para que se restablezca la soberanía y la integridad territorial del país, y para que las fuerzas armadas libanesas, el único cuerpo legítimo, garanticen la seguridad de su territorio", insistió. (ANSA).