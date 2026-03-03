Medio Oriente: Macron, "dos bases francesas embestidas"

El propio presidente francés anunció la noticia en directo por televisión desde el Palacio del Elíseo, expresando su deseo de desplegar una fuerza de defensa en la zona.

"Tenemos acuerdos de defensa que nos vinculan con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. También estamos vinculados con Jordania y nuestros aliados kurdos. Hemos derribado drones en defensa propia". "Además de los medios existentes, en las últimas horas se han desplegado radares y aviones Rafale", así como la fragata Languedoc.

Macron especificó que Francia "derribó drones en defensa propia en las primeras horas del conflicto para defender el espacio aéreo de nuestros aliados". A continuación, anunció el despliegue en las últimas horas de aviones Rafale y sistemas de defensa antiaérea, además del envío de la fragata Languedoc.

