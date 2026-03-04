Medio Oriente: Macron habla con Netanyahu y líderes libaneses piden "freno a escalada"

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, Macron enfatizó la necesidad de que Hezbolá "cese inmediatamente sus ataques contra Israel y otras áreas", calificando esta "estrategia de escalada" como un "enorme error que pone en peligro a toda la región".

Macron también solicitó a Netanyahu que "preserve la integridad territorial de Líbano y se abstenga de llevar a cabo una ofensiva terrestre".

"Es importante que las partes retornen al acuerdo de alto el fuego", escribió Macron en X.

El jefe del Eliseo continuó afirmando que Francia, junto con sus socios, seguirá apoyando los esfuerzos de las Fuerzas Armadas libanesas, para que puedan cumplir plenamente su misión de soberanía y poner fin a la amenaza que representa Hezbolá.

Frente a la emergencia humanitaria en el sur de Líbano, Macron concluyó diciendo que Francia tomará iniciativas inmediatas para apoyar a las poblaciones libanesas desplazadas.

"Nuestra solidaridad con el pueblo libanés y nuestro compromiso con la estabilidad regional siguen siendo el centro de nuestra acción", finalizó. (ANSA).