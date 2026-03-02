Medio Oriente: Macron ordenó aumentar el número de ojivas nucleares de Francia

Francia, el Reino Unido y Alemania —añadió— "trabajarán juntos en proyectos de misiles de muy largo alcance"

El anuncio se produjo durante un discurso centrado en la contribución de la disuasión nuclear francesa a la seguridad europea. En su intervención, pronunciada ante los submarinos símbolo del poder atómico francés, Macron expresó también su deseo de que "Europa retome el control de su propio destino" en materia de defensa y seguridad.

"Debemos ser poderosos, debemos estar unidos, debemos ser libres", exhortó desde la base de ×le Longue, al anunciar el inicio de una nueva etapa.

"Hoy, declaró en su solemne discurso ante las máximas autoridades militares y políticas del país, puede tomar forma una nueva fase de la disuasión francesa. Estamos iniciando lo que denominaría una disuasión avanzada".

Según precisó, ocho países europeos ya se han sumado a esta perspectiva: Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Macron quiso dejar claro el marco institucional de esta estrategia. La decisión de activar —o no— el arma nuclear seguirá siendo prerrogativa exclusiva del presidente francés.

"Prefiero decirlo de inmediato —subrayó—. No habrá ninguna compartición de la decisión final, ni de su planificación, ni de su ejecución. Según nuestra Constitución, esta corresponde únicamente al Presidente de la República, responsable ante el pueblo francés".

Desde ×le Longue, el jefe de Estado también anunció el nombre del futuro submarino nuclear de la Marine Nationale: "L'Invincible", cuya entrada en servicio está prevista para 2036.

En el esperado discurso, Macron hizo asimismo una referencia a la energía nuclear civil. "Después de todo —señaló—, ¨qué otro país descansa como nosotros en esta energía? La energía nuclear nos permite producir el 70% de nuestra electricidad. Es una energía sin carbono, de bajo costo, que hace a nuestro país atractivo".

En ese contexto, anunció una cumbre el próximo 10 de marzo para impulsar el desarrollo de la energía nuclear civil, así como sus usos y mecanismos de financiamiento.

El presidente francés advirtió además que el sistema mundial de control de armas nucleares se ha debilitado hasta el punto de pasar de ser "un campo de normas a un campo de ruinas", en referencia a tratados internacionales hoy inoperantes o en riesgo.

"El campo de normas es un campo de ruinas", lamentó durante su intervención desde la base de submarinos atómicos cercana a Brest.

A su juicio, la actual coyuntura internacional "se presta muy poco a la confianza necesaria para reconstruir normas de seguridad colectiva". (ANSA).