Medio Oriente: Madrid desmiente a la Casa Blanca por acuerdo sobre bases

"Existe un acuerdo bilateral, y fuera del marco de este acuerdo, no se utilizarán las bases", aclaró Albares.

"El pacto es muy claro; son fundamentos de la soberanía española, y no cabe duda al respecto", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores a la Cadena Ser, y reiteró, respecto a las declaraciones de Leavitt. de que "nuestra postura se mantiene inalterada".

"Lo niego categóricamente, y no tengo ni idea de a qué se refiere", insistió José Manuel Albares, negando que España hubiera acordado con el gobierno estadounidense cooperar militarmente con Estados Unidos e Israel en Irán.

"Puede que ella sea la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno", enfatizó.

"En cualquier caso, quiero asegurar a los españoles que nuestra postura se mantiene sin cambios", concluyó. (ANSA).