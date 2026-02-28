Medio Oriente: Mar-a-Lago, la sala de situación de los ataques de Trump

En la situation room instalada dentro del resort de Florida, el presidente supervisó el ataque contra Irán junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según informaron medios estadounidenses.

Convertido durante el segundo mandato de Trump en un centro clave de la diplomacia global, con un constante flujo de reuniones al más alto nivel, Mar-a-Lago se consolidó desde el inicio como el verdadero corazón operativo de su administración: allí se definieron políticas, nombramientos ministeriales y estrategias internacionales.

Por la residencia pasaron, a lo largo del primer y segundo mandato del mandatario, numerosos líderes mundiales, desde el ex primer ministro japonés Shinzo Abe hasta el presidente chino Xi Jinping, además del ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Ya en el pasado Trump había demostrado sentirse más cómodo tomando decisiones críticas fuera de Washington. En 2020, desde una sala subterránea sin ventanas del complejo, autorizó la operación que culminó con la eliminación del comandante iraní Qasem Soleimani.

En 2017, desde la denominada "Casa Blanca de invierno", aprobó el ataque contra Siria por el uso de armas químicas antes de regresar a cenar con su huésped Xi Jinping, a quien informó de la operación mientras compartían un postre.

Durante el último año, Trump siguió desde su residencia en Florida el inicio de la campaña aérea estadounidense contra los hutíes en Yemen, observando los primeros bombardeos en pantallas instaladas tras finalizar una partida de golf.

El día de Navidad presidió además el monitoreo de ataques estadounidenses contra posiciones del Estado Islámico en Nigeria y, meses después, la misión destinada a capturar a Maduro, considerada uno de los mayores éxitos de su segundo mandato.

Según observadores políticos, Trump espera ahora que la ofensiva contra Irán tenga un resultado similar y le permita relanzar su presidencia de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato. (ANSA).