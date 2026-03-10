Medio Oriente: más bombardeos, y Trump "podría" hablar con Irán

"Podría estar dispuesto a dialogar con Irán, pero que esto dependería de las condiciones", dijo Trump a la cadena Fox, y agregó que había escuchado que Teherán estaba dispuesto a dialogar.

Trump volvió a criticar la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo guía supremo de Irán: "No creo que pueda vivir en paz", advirtió.

Pero el canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró a PBS News: "No creo que hablar con los estadounidenses siga estando en nuestra agenda", porque Teherán tuvo una "experiencia muy amarga" en negociaciones anteriores.

Para Araghchi, el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo confirma que Estados Unidos e Israel han fracasado en su objetivo de un cambio de régimen. El canciller dijo que Washington y Tel Aviv no tienen un objetivo realista en mente y ahora solo están sembrando el caos.

"Pensaron que, en dos o tres días podrían lograr un cambio de régimen, una victoria rápida y clara, pero fracasaron. No lograron sus objetivos al principio, y ahora, después de 10 días, creo que no tienen rumbo", declaró Araghchi el lunes por la noche.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel ha estado "quebrándole los huesos" al poder de Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta con Estados Unidos el 28 de febrero, y subrayó que la operación "aún no ha terminado".

"No hay duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos quebrando sus huesos, y todavía no hemos terminado", enfatizó el primer ministro.

Desde Teherán, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, restó importancia a las amenazas de Trump de golpear con más fuerza a la república islámica si se detiene el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

"Irán no teme a sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní.

¡Cuídense de ser eliminados!", escribió en una publicación en X.

El ejército israelí anunció el inicio de una nueva ola de ataques contra Teherán.

Medios iraníes informaron de explosiones en toda la capital y otras ciudades, como Isfahan, Tabriz y Ahvaz. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, declaró que Irán ha intensificado sus ataques contra la infraestructura civil de Qatar "y rechazamos cualquier justificación que los iraníes ofrezcan para estos ataques".

Advirtió que los ataques a instalaciones energéticas tendrían repercusiones en todo el mundo.

En el otro frente de guerra, en Líbano, la ONU afirmó que solo en las últimas 24 horas más de 100.000 personas abandonaron sus hogares ante los intensos bombardeos de Israel contra posiciones de Hezbolá, la milicia chiita creada y respaldada por Irán.

Un nuevo ataque golpeó la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, según informaron medios estatales. El ataque se produjo después de que el ejército israelí anunciara que atacaría objetivos de Hezbolá allí y en Sidón, instando a los residentes a alejarse al menos 300 metros de los edificios que, según afirmó, constituyen infraestructura militar de Hezbolá.

Turquía anunció el despliegue de un sistema de defensa antimisiles Patriot, de fabricación estadounidense, en el centro del país, un día después de que la OTAN derribara un segundo misil balístico disparado desde Irán en el espacio aéreo turco.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció que atacó con cinco misiles una base estadounidense en la región del Kurdistán iraquí, la base aérea de Al-Harir y prometió bloquear la exportación de petróleo de la región a sus aliados estadounidenses e israelíes mientras continúe la guerra. (ANSA).