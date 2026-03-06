Medio Oriente: masacre de estudiantes en Irán, una investigación apunta a EEUU

Pero todavía ninguna de las partes en conflicto asumió la responsabilidad, mientras Washington y Teherán continúan culpándose mutuamente por la muerte de al menos 175 personas, incluidas 150 niñas que asistieron al instituto.

En los días posteriores al ataque, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se limitó a asegurar que había una investigación en curso, mientras el portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, declaró que: "por el momento", no tenía conocimiento de ninguna operación militar israelí "en esa zona".

Ahora, sin embargo, surgieron algunos elementos que demostrarían la responsabilidad de Estados Unidos.

La investigación interna del Pentágono, que aún no ha concluido, revelaría que el ejército estadounidense llevó a cabo el ataque, según trascendió de reportes de la prensa internacional.

Al mismo tiempo, una serie de elementos recogidos por el diario The New York Times demuestran que el edificio fue atacado por Estados Unidos, probablemente como parte de una redada contra una base de la Guardia Revolucionaria cerca del complejo escolar.

De hecho, la escuela primaria está ubicada en la pequeña ciudad sureña de Minab, a más de 960 kilómetros de Teherán, pero cerca de la crucial vía fluvial del Estrecho de Ormuz, donde los Pasdaran tienen una base naval.

Un análisis de fotografías y vídeos de satélite de los transeúntes una hora después del ataque del 28 de febrero confirmaría que la escuela fue atacada al mismo tiempo que la base de Pasdaran.

En uno de los videos, por ejemplo, se ven varias columnas de humo elevándose al mismo tiempo desde la zona de la base y la escuela.

Esa tesis está respaldada por declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses de que, el día en cuestión, aviones americanos estaban realizando operaciones en esa región.

En otro video, filmado por un automovilista que pasaba por la entrada de la base de la Guardia Revolucionaria, se pueden ver columnas de humo oscuro que se elevan desde los puntos donde los edificios fueron atacados.

El diario The New York Times también analizó otras imágenes de satélite proporcionadas por Planet Labs.

Se trata de imágenes que muestran que varios ataques de precisión alcanzaron al menos seis edificios de Pasdaran, además de la escuela.

Cuatro dentro de la base naval quedaron completamente destruidos y, en otros dos, se pueden ver los puntos de impacto en el centro de los tejados, acordes con los allanamientos.

Desde Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió respuestas sobre "este incidente absolutamente trágico" y dijo que esperaba que las investigaciones fueran "oportunas y llevadas a cabo con total transparencia".

"Esperamos también -insistió- que se determinen las responsabilidades, porque evidentemente se han cometido errores". (ANSA).