Medio Oriente: Mattarella, guerra cerca, algunos solo piensan en sus intereses

Sin mencionar nunca a Donald Trump ni a Benjamin Netanyahu, cuando el mandatario habló en el Palacio del Quirinal, donde rindió homenaje a los nuevos héroes sociales por su visión de la solidaridad, todos los presentes pensaron en la nueva guerra de la administración estadounidense y el liderazgo israelí que está enardeciendo Medio Oriente tras el ataque a Irán

Mattarella se mostró también preocupado y sostuvo que "la guerra ha vuelto a derramar sangre en todo el mundo, en muchas partes del mundo, incluso cerca de nuestra Italia"

Dos "formas de pensar", enfatizó Mattarella, casi como para dar a entender que estas dos filosofías son tan distantes que tarde o temprano tendrán que elegir con qué lado alinearse

La política exterior depende del gobierno y no del Quirinal, que, como mucho, dirige el rumbo en decisiones fundamentales como la pertenencia a las Naciones Unidas y la Unión Europea

La guerra está a la vuelta de la esquina, recordó el presidente, y nunca como hoy, "en estos tiempos difíciles, es necesario derribar los muros del miedo, la indiferencia y la resignación. Debemos superar la tentación de aislarnos"

También se dirigió a los "héroes" homenajeados hoy: "Sus gestos y comportamientos son de personas que no se encierran en sí mismas, que asumen la responsabilidad que las situaciones exigen. Así que, asuman su responsabilidad"

Incluso cuando en el mundo, "a todos los niveles, desde la vida cotidiana hasta la dimensión internacional, se enfrentan dos formas de pensar opuestas: la de preocuparse solo por los propios intereses, imponiéndose a los demás, y la de compartir dificultades y oportunidades, en un esfuerzo por alcanzar el éxito juntos"

"Estas son palabras fáciles de interpretar y que, sin duda, no desentonan dadas las convicciones de Mattarella, su fe en la necesidad del multilateralismo y el diálogo entre iguales. Hay un matiz de pesimismo en el discurso del presidente, que aún nos insta a no ceder a lo que él llama "una deriva"

"No debemos resignarnos ni pensar que estas son consecuencias inevitables. Al contrario, debemos tener fe

Porque el sentido de comunidad, la capacidad de afrontar dificultades que a algunos les parecen insuperables, son más fuertes que las circunstancias y los acontecimientos negativos"

"Italia -remarcó el Jefe de Estado- posee abundantes de estas cualidades. Las suyas son historias que infunden confianza y esperanza", añadió, sumándose a las muchas personas premiadas por el Quirinal por su altruismo en diversos ámbitos y situaciones

"Estamos en un momento en el que tenemos una gran necesidad de confianza y esperanza", sostuvo

Porque "la decisión de no ignorar las necesidades de los demás hace que la vida de la sociedad crezca. También fortalece a las instituciones", concluyó. (ANSA)