Medio Oriente: "Me siento el presidente más sionista del mundo", Milei

"Vamos a ganar la guerra", dijo el presidente argentino al disertar ante estudiantes de Yeshiva, una universidad judía ortodoxa en Nueva York.

En otras declaraciones a una radio desde Estados Unidos, Milei afirmó que la guerra en Medio Oriente responde principalmente a una disputa geopolítica global y no al control del petróleo, y que podría desencadenar un reordenamiento político internacional.

"A diferencia de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo, aquí lo que importa, desde las perspectivas de Estados Unidos, es pura y exclusivamente la geopolítica", sostuvo Milei en una entrevista radial en Estados Unidos, donde el sábado participó de una cumbre con Donald Trump.

El presidente agregó que la estrategia estadounidense busca consolidar su influencia en el hemisferio occidental y enfrentar amenazas vinculadas al terrorismo internacional.

Milei argumentó que el conflicto está vinculado al programa nuclear iraní y a la red de alianzas globales del país. "Irán no solo estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda, no normal, estaba desarrollando material nuclear", advirtió, y elogió la postura de Trump.

"Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar", lo cual habría representado un riesgo para Medio Oriente y el resto del mundo, consideró.

En ese contexto, el líder argentino pronosticó que el conflicto podría ser breve. "Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance", aseguró durante la entrevista. También sostuvo que Washington trabaja en otros frentes diplomáticos, incluidas las negociaciones para la paz entre Ucrania y Rusia.

Milei, incluso, planteó que la dinámica global podría impactar en América Latina. "Por decantación caerá Cuba", afirmó el mandatario, en referencia al sistema político de la isla gobernada por el Partido Comunista.

El presidente argentino también sostuvo que la guerra podría aislar aún más a China en el escenario global. Según dijo, el gigante asiático quedará "más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian su nombre, caerán", una evaluación geopolítica que vinculó con cambios en las alianzas internacionales.

Al referirse a la posición de su país, Milei afirmó que Argentina está alineada con el bloque occidental. "Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de ochenta años", sostuvo. El mandatario también consideró que la crisis internacional podría generar efectos económicos mixtos, con un "deterioro transitorio de la economía mundial" pero también oportunidades para algunos exportadores.

En ese sentido, argumentó que el contexto global podría favorecer a la economía argentina debido al aumento de los precios de las materias primas. "Están subiendo todos los granos que exporta la Argentina. Inexorablemente, los términos de intercambio están mejorando muy fuertemente", afirmó.

Durante la entrevista también defendió el rumbo económico de su gobierno. Milei sostuvo que heredó una situación que habría llevado al país a una crisis similar a la de Venezuela. "Si hubiera estallado la crisis que dejó el gobierno anterior, hubiéramos sido parecidos a Venezuela", aseguró, al tiempo que afirmó que su administración implementó 15.000 reformas estructurales para transformar la economía argentina.

El presidente reconoció que los cambios económicos pueden generar cierres de empresas o pérdida de empleos en algunos sectores, pero los justificó como parte de una reasignación de recursos. "El día que Edison apareció con la lamparita, los fabricantes de velas pasaron a estar en problemas. Ahora, a nadie se le ocurre romper las lamparitas", ejemplificó, al defender que las reformas buscan convertir a Argentina en "el país más libre del mundo".

En un discurso que dio ante una universidad de judíos ortodoxos en Nueva York, Milei se mostró orgulloso de ser "el presidente más sionista del mundo" y aseguró que "Vamos a ganar la guerra", en alusión al conflicto en Medio Oriente. (ANSA).