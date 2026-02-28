Medio Oriente: Mediador de Omán a EEUU, "esta no es su guerra"

"Una vez más, las negociaciones serias y activas se han vieron comprometidas. Insto a Estados Unidos a no involucrarse más. Esta no es su guerra", declaró.

Teherán había acordado no almacenar uranio enriquecido, lo que restaba relevancia al tema del enriquecimiento, pero se negó a abordar otras exigencias estadounidenses, como el abandono total del enriquecimiento, la limitación del alcance de sus misiles balísticos y el fin del apoyo a aliados regionales, como Hamás, Hezbolá y los hutíes.

Esto fue enfatizado, según reveló el diario The New York Times, por Albusaidi, quien mediaba en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y había viajado a Washington para intentar apoyar las negociaciones. (ANSA).