Medio Oriente: medicamentos antes que misiles, Lula

"Si usted enciende la televisión de noche, están hablando de guerra; si enciende la televisión por la mañana, están hablando de muerte, de drones, de misiles, de invasión; en cambio, nosotros hablamos de salvar vidas", declaró durante una visita a una fábrica de medicamentos este martes en el estado de San Pablo.

"Este que está aquí es nuestro misil, un misil que no sirve para matar, sino para salvar vidas. Un misil para salvar", reforzó el mandatario exhibiendo un medicamento utilizado para combatir la enfermedad de Crohn, al lado del ministro de Salud, Alexandre Padilha.

Lula no se ha manifestado en profundidad sobre el conflicto en Oriente Medio, aunque sí lo hicieron la Cancillería, a través de nota oficial, y el asesor especial para asuntos internacionales de la Presidencia, Celso Amorim.

Para el excanciller Amorim, Brasil podrá sufrir el impacto del conflicto.

Lula analizó el escenario en el Golfo durante conversaciones que mantuvo en los últimos días con Amorim y el canciller, Mauro Vieira. (ANSA).