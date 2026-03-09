Medio Oriente: medios alertan que el Reino Unido tiene 2 días de suministro de gas"

Lo afirmó hoy Steve Reed, ministro de Comunidades Locales del gobierno de Keir Starmer, en una entrevista televisiva, presionado por la publicación hoy en The Times de estimaciones de expertos, que las reservas excedentes de gas de la isla parecen haberse reducido a tan solo "Dos días".

Reed admitió, sin embargo, que la situación es claramente muy preocupante y que la gravedad del impacto en el Reino Unido y el resto del mundo de los acontecimientos en Oriente Medio, además de otras crisis internacionales, dependerá de la duración de la guerra con Irán.

Mientras tanto, el gobierno de Starmer insiste en pedir la desescalada como objetivo prioritario, al tiempo que destaca la resiliencia de la economía británica, según el primer ministro.

Mientras tanto, no faltan las referencias a las ventajas que las repercusiones de la guerra en el mercado energético podrían aportar "a la Rusia de Vladímir Putin". (ANSA).