Medio Oriente, Meloni pide a Irán no atacar a los países del Golfo

"El objetivo es evitar que la crisis se extienda. Pero creo que nada puede mejorar si Irán no pone fin a sus ataques completamente injustificados contra los países del Golfo", declaró la premier durante una entrevista en el programa de noticias de televisión TG5.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el sábado, lo que provocó ataques de represalia con misiles y drones por parte de Teherán contra aliados estadounidenses en la región del Golfo.

"No podemos permitir que el actual régimen iraní posea misiles de largo alcance con ojivas nucleares", añadió Meloni.

La primera ministra italiana expresó su preocupación por el contexto general y la crisis del derecho internacional, que consideró consecuencia del ataque ruso a Ucrania.

"Me preocupa el contexto general, una crisis del derecho internacional que es inevitablemente el resultado de la guerra en Ucrania, cuando un miembro del Consejo de Seguridad atacó deliberadamente a su vecino", declaró. "Era inevitable que esto desembocara en una época de caos", concluyó Meloni. (ANSA).