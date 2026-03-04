Medio Oriente: menos del 90% del tráfico en Ormuz, portacontenedores en la mira

Teherán sostiene tener el control absoluto de la situación.

Quizás no sea completamente cierto, pero, por ahora, el tráfico de petroleros cayó un 90%.

Los riesgos son demasiado altos. Un portacontenedores, por ejemplo, fue atacado frente a las costas de Omán: se trata del cuarto ataque reportado en la zona en 24 horas. Así, el objetivo principal de Estados Unidos, Europa e incluso de China es reabrir la navegación lo antes posible.

El ministerio de Exteriores de Pekín instó a "todas las partes a cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar la escalada de tensiones y salvaguardar la seguridad en el estrecho de Ormuz".

Según algunas fuentes, Irán habría declarado que solo permitirá el paso a los barcos chinos, como señal de gratitud hacia su aliado chino (que, además, compra la mayor parte del petróleo de los ayatolas, de otro modo sancionado).

La situación no está clara. "A diferencia de otros tipos de embarcaciones, cuyos movimientos cesaron en gran parte, algunos petroleros todavía están atravesando el estrecho de este a oeste, a veces con los transpondedores apagados", destacó Matt Wright, analista de Kpler.

Sin embargo, se trata de una fracción de los 79 tránsitos diarios antes de la guerra. No es casualidad que Cosco, el gigante chino del transporte que opera una de las flotas de petroleros más grandes del mundo, haya declarado que a partir de hoy suspenderá los servicios de entrada y salida hacia los países del Golfo.

En resumen, los riesgos son demasiado altos y las compañías de seguros están retirando sus pólizas.

Un bloque prolongado podría ser una catástrofe para la economía global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lo sabe y, de hecho, sugirió la idea de utilizar a la Marina de Estados Unidos como escolta para los buques. No solo eso. Washington incluso estaría dispuesto a reemplazar a las aseguradoras, emitiendo pólizas a través de la Corporación de Finanzas para el Desarrollo de Estados Unidos.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, aunque con tonos y estilos diferentes, comparte la misma visión.

"Aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial transita por este estrecho", afirmó, precisando que "también el Canal de Suez y el Mar Rojo están bajo presión".

"Nos hemos tomado la iniciativa -anunció- de constituir una coalición con el fin de aglutinar los recursos necesarios, incluidas las capacidades militares, para restablecer y garantizar la seguridad del tráfico en estas rutas marítimas esenciales para la economía global".

Mientras tanto, los dos buques adicionales prometidos por Francia se unieron al resto de la misión de la UE Aspides, creada para proteger la navegación de los hutíes a lo largo del estrecho de Bab al-Mandab, el estrecho de Ormuz, así como las aguas internacionales del Mar Rojo, del Golfo de Adén, del Mar Arábigo, del Golfo de Omán y del Golfo Pérsico.

"Nuestros operadores en la zona están monitoreando atentamente la situación", comentó un portavoz contactado por ANSA. "Sin embargo, por motivos de seguridad, no divulgamos ningún detalle sobre las actividades en curso", aclaró. (ANSA).