Medio Oriente: Milei apoya el ataque y eleva el nivel de alerta en Argentina

Las nuevas medidas de seguridad también alcanzan a sedes diplomáticas extranjeras, a "objetivos sensibles" y a la comunidad judía. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Pablo Quirno, respaldó el accionar del mandatario estadounidense Donald Trump, y de su par israelí Benjamín Netanyahu.

"El presidente (Javier Milei, NDR) ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino. La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", se indica en el comunicado oficial.

"En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país", añade.

La Cancillería argentina también expresó el respaldo del gobierno de Milei hacia la operación estadounidense-israelí. "La Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región", afirma un comunicado.

Es de destacar que los vínculos entre el Gobierno de Milei y Estados Unidos e Israel son altamente estrechos. (ANSA).