Medio Oriente: Ministerio de Salud de Hamás intima a Médicos Sin Frontera

El Hospital Khan Yunis declaró que habrá consecuencias previsibles y graves si MSF no retira su declaración.

En un comunicado de prensa en inglés emitido a través del Ministerio de Salud, controlado por Hamás, el hospital afirma que la presencia de hombres armados tiene como objetivo garantizar la seguridad del personal y los pacientes.

"Los hombres armados vistos en el lugar no eran militares, sino policías que realizaban acciones de protección, civiles y legítimas contra individuos y grupos incontrolados" que presuntamente atacaron las instalaciones, afirma el mensaje.

El hospital sostiene que "a pesar de la total transparencia y las reiteradas aclaraciones, Médicos Sin Fronteras ha emitido declaraciones que distorsionan los hechos y reflejan narrativas históricamente utilizadas para justificar ataques a hospitales".

Por este motivo, el hospital ha enviado una notificación formal a MSF, solicitándole que "retire de inmediato" las declaraciones en las que hablaba de la presencia de hombres armados y armas en el hospital y de la detención de algunos pacientes.

Algunos rehenes israelíes, tras su liberación, informaron haber estado cautivos en el Hospital Nasser. Mientras tanto, un video del Hospital Shifa, recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mostraba a tres rehenes tailandeses siendo llevados al centro por terroristas el 7 de octubre de 2023.

En tanto, Israel anunció el cese de todas las actividades de Médicos Sin Fronteras en Gaza y Cisjordania a partir del 1 de marzo por no proporcionar una lista de su personal palestino.

MSF calificó la decisión de "pretexto" para obstaculizar la ayuda, y COGAT acusó a la ONG de tener al menos dos empleados afiliados a la Yihad Islámica Palestina y Hamás entre su personal. (ANSA).