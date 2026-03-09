Medio Oriente: ministros de finanzas del G7 evalúan la crisis del petróleo

Los ministros debatirán la liberación de las reservas en una llamada coordinada por la AIE, según un informe del Financial Times. La reunión de emergencia se celebrará para debatir el impacto de la guerra con Irán, informó el FT, citando a fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Las bolsas se desploman este lunes después de que el petróleo superó los US$100 por barril, lo que disipa las esperanzas de un recorte de los tipos de interés. Tres países del G7, incluido Estados Unidos, han expresado hasta el momento su apoyo a la liberación de las reservas de emergencia, que se encuentran en poder de los 32 países miembros de la AIE en todo el mundo.

El uso de reservas estratégicas de petróleo es una "posible opción", según fuentes en el Palacio del Elíseo. Los voceros citados por BFMTV dijeron que también se está considerando una "reunión de coordinación de los líderes del G7 sobre el tema energético". "El uso de reservas estratégicas", especifican en París, "Es una posible opción con el objetivo de reducir los precios de la energía".

La decisión de liberar las reservas estratégicas, ya tomada tras la invasión de Ucrania, también involucraría a la AIE.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que se está estudiando la coordinación entre los jefes de Estado y de Gobierno del G7 sobre el tema energético. Lo dijo hoy a la prensa durante su viaje a Chipre, confirmando también que el uso de reservas estratégicas es una opción posible para contener los precios de la energía ante la situación en Medio Oriente.

Francia, que preside actualmente el G7, ha convocado para hoy una videoconferencia de los ministros de finanzas de las siete economías avanzadas (Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia). Según el Ministerio de Economía y Finanzas de París, la reunión está programada para esta tarde y se espera que dure aproximadamente una hora. Entre otras actividades, París acoge mañana la segunda conferencia internacional sobre energía nuclear civil en el Seine Musicale.

Se espera la asistencia de jefes de Estado y de Gobierno, así como de los directores de la AIEA y de la Comisión Europea, con la presencia anunciada de Ursula von der Leyen. (ANSA).