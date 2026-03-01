Medio Oriente: misterio sobre el destino del expresidente iraní Ahmadinejad

La incertidumbre persiste sobre el destino del expresidente iraní, quien fue inicialmente reportado como fallecido durante el ataque israelí. La noticia fue difundida por la agencia semioficial Ilna, citando "fuentes bien informadas", y se propagó a través de medios iraníes, israelíes e internacionales.

Sin embargo, según un artículo de The Guardian, Ilna modificó posteriormente su titular a "¿Es Mahmud Ahmadinejad un mártir?", lo que sembró dudas sobre la veracidad de la noticia original. Esta revisión incluyó una declaración de una fuente anónima que negó la muerte del expresidente, sin ofrecer más detalles.

De acuerdo con informes iniciales de Ilna, Ahmadinejad habría muerto en el ataque a su residencia en el distrito de Narmak en Teherán.

Por su parte, una fuente israelí indicó que, hasta el momento, se desconoce si Ahmadinejad había fallecido en el ataque. "Hasta donde sabemos, Ahmadinejad no murió en el ataque", informó el Canal 12, citando a dicha fuente.

La difusión de esta noticia coincidió con un anuncio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní sobre un ataque al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico.

Según la Guardia Revolucionaria, "el portaaviones fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", advirtiendo que "tierra y mar se convertirán en campos de concentración para los terroristas".

Sin embargo, Estados Unidos negó estas acusaciones, afirmando que el Lincoln "no fue alcanzado y que los misiles ni siquiera lo rozaron".

Mientras tanto, el Papa León XIV hizo un llamado al cese del uso de armas, señalando: "La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, responsable y auténtico."

Según el Comando Central de Estados Unidos, tres estadounidenses murieron y cinco resultaron heridos en la Operación Furia Epica.

En Israel, un misil iraní impactó un edificio de apartamentos en Beit Shemesh, causando la muerte de ocho personas y heridas a decenas más, algunas de gravedad.

Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos reportaron sus primeras bajas: tres personas fallecieron y 58 resultaron heridas en los ataques iraníes.

El ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos declaró que las víctimas eran un ciudadano pakistaní, un ciudadano nepalí y un ciudadano bangladesí. Además, informaron que desde el inicio de los ataques iraníes, han detectado 165 misiles balísticos, de los cuales 152 fueron destruidos, así como dos misiles de crucero. También se registraron 541 drones iraníes, 506 de los cuales fueron interceptados y destruidos.

Finalmente, la Agencia Británica de Seguridad Marítima informó que dos buques fueron alcanzados hoy en el Estrecho de Ormuz, y por la tarde, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en el norte de Israel tras un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán. (ANSA).