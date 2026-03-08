Medio Oriente: mojtaba, el halcón de la teocracia iraní aliado de los Pasdaran

Nacido en Mashhad el 8 de septiembre de 1969, durante décadas no buscó los reflectores, prefiriendo controlarlos. Y ahora, tras la muerte de su padre, el hijo predilecto está a punto de convertirse en el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica después de haber construido su poder en el silencio de los pasillos del Beit-e Rahbari, la oficina del Líder Supremo, tejiendo una red mientras los presidentes pasaban y las plazas ardían.

Fue el guardián del padre, decidiendo quién podía hablar con el Ayatolá, qué información debía llegar a su mesa, acumulando en la sombra un poder informal pero inmenso.

La verdadera fuerza de Mojtaba radica en su vínculo indisoluble con los Pasdaran. A diferencia de su padre Ali, más ideológico, Mojtaba siempre fue el aliado de los generales.

Varias fuentes de inteligencia señalaron que fue él quien coordinó la represión de la Onda Verde en 2009 y de las protestas "Mujer, Vida, Libertad" en 2022. Y para las fuerzas de la revolución, representa una garantía de que el complejo militar-industrial iraní permanecerá intacto.

Su elección rompe un dogma fundamental, el de la monarquía hereditaria, arriesgando crear profundos malestares incluso dentro del clero chiíta de Qom. Quienes lo encontraron lo describen como una figura aún más intransigente y vengativa que su padre, con una fortuna personal estimada en cientos de millones de dólares y una red de influencia que se extiende desde las milicias en Irak hasta cuentas en Londres. Y entre los observadores se señala que Mojtaba Jamenei no llegó al poder para reformar Irán, sino para blindarlo.

Asistió a la prestigiosa escuela Alavi en Teherán y luego estudió teología en Qom bajo la dirección de clérigos ultraconservadores y de su propio padre.

Entre 1987 y 1988 sirvió en el batallón Habib ibn Mazahir de los Guardianes de la Revolución, estrechando lazos con soldados que hoy ocupan posiciones clave en el aparato de seguridad.

Nunca ocupó cargos públicos electivos, actuando como la eminencia gris en la oficina de su padre. Apoyó a Ahmadinejad en las controvertidas elecciones presidenciales de 2005 y 2009, y según los medios, podría haber jugado un papel destacado en orquestar su victoria electoral en 2009.

Se le había señalado de antemano como sucesor de su padre, e Iran International había informado hace aproximadamente un año y medio que había sido elegido en secreto por Jamenei, quien temía por su destino desde hacía tiempo.

Sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 por sus vínculos con las actividades de la Fuerza Quds y la gestión de un presunto imperio financiero oculto con propiedades de lujo en Londres y Dubái, en 2004 se casó con Zahra Haddad-Adel, la hija de Gholam-Ali Haddad-Adel, el expresidente del parlamento iraní.

Sin embargo, no ha tenido hijos, y a menudo han circulado noticias sobre sus viajes a Londres, bajo anonimato, para tratamientos de infertilidad, considerados por el régimen como una señal de debilidad. (ANSA).