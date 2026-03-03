Medio Oriente: Mojtaba, el sucesor de Ali Jamenei

Mojtaba, quien ha mantenido conexiones sólidas con las fuerzas de seguridad, especialmente con los Pasdaran, es un político con ascendencia en el régimen iraní.

Nacido en Mashhad en septiembre de 1969, Jamenei Jr sirvió en la guerra Irán-Irak de 1987 a 1988 y luego continuó sus estudios religiosos en Qom, preparándose para su papel en la jerarquía clerical.

Desde hace años, se lo consideraba el hijo más influyente de Ali Jamenei y un posible sucesor.

Sin embargo, su figura estuvo marcada por controversias, incluida una reciente investigación de Bloomberg que sugiere enriquecimientos ilícitos y propiedades en Occidente.

Mojtaba tuvo un papel activo en la política iraní, apoyando a Mahmoud Ahmadinejad en las polémicas elecciones presidenciales de 2005 y 2009, y se le atribuye un papel clave en la victoria de Ahmadinejad en 2009. Aunque había sido mencionado como candidato para suceder a su padre, se afirmaba que la propia Guía había rechazado la idea de una sucesión dinástica.

Recientemente circularon rumores sobre su muerte o lesión grave durante el ataque que mató a su padre.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Mehr confirmó hoy que Mojtaba se encuentra sano y salvo.

Esta transición de poder ocurre en un momento de tensión en Irán, con importantes implicaciones para el futuro del país y su política interna, mientras Estados Unidos e Israel continúan bombardeando al país. (ANSA).