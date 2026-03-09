Medio Oriente: mojtaba Jamenei debuta, perseguido por EE.UU. e Israel

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Ya tiene un objetivo en la espalda, colocado por Israel, y Donald Trump no oculta sus intenciones: "No estoy contento con él, no sé si durará". Es un legado envenenado el que Ali Jamenei dejó a su hijo Mojtaba, de 57 años, probablemente herido en el mismo ataque israelo-estadounidense que mató a su padre, a su esposa y también a un hijo, en el primer día de ataques sobre Irán.

Mojtaba fue elegido nuevo Guía Supremo de la República Islámica el pasado domingo por la noche por una Asamblea de Expertos dividida en su interior.

Ahora, atrapado entre la guerra contra los enemigos de siempre y las revueltas internas ya reprimidas en sangre a principios de año, con miles de víctimas, el nuevo Jamenei enfrenta una prueba de fuego, pero su primer desafío es esquivar los ataques de Estados Unidos e Israel, que ya decapitaron el régimen, y mantenerse con vida.

"Al elegir a Mojtaba, cometieron un enorme error. No sé si durará", dijo Trump. También el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí es claro: "Tal padre, tal hijo", escribió en la red social X compartiendo una foto de ambos y subrayando cómo Mojtaba "ya tiene las manos manchadas con la sangre que ha caracterizado el gobierno de su padre".

"Esperen y verán", respondió el ministro israelí Gideon Sa'ar a la cadena CNN cuando le preguntaron si Mojtaba es un objetivo de Israel.

Una vez anunciada, su elección fue celebrada por todo el establishment, comenzando por los pasdaran, de los que Mojtaba fue comandante, y por las más altas autoridades de la República Islámica, las fuerzas armadas, hasta las milicias proiraníes de la región, como Hezbolá y los Hutíes, que le juraron lealtad.

Sin embargo, la sesión de los Expertos, tras un primer intento interrumpido el pasado martes por los bombardeos, mostró las fracturas entre la línea de los Guardianes de la Revolución, que buscaban la continuidad del poder, y la de varios miembros del clero chiita que se oponen a la transferencia dinástica del máximo rol del régimen a una figura que, además, consideran carente de un nivel aceptable de jurisprudencia islámica.

El ayatolá Mohsen Heidari indicó que algunos de los 88 sabios que componen la Asamblea ni siquiera fueron informados de la convocatoria "y no pudieron participar en la reunión para la votación a pesar de encontrarse en la ciudad de Qom".

No obstante, agregó Heidari, se alcanzó el quórum de dos tercios y Mojtaba habría obtenido casi el 85% de los votos de los presentes.

Su elección "es una manifestación de la voluntad del pueblo", afirmó el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en su cuenta de la red social X, mientras que el jefe de seguridad nacional y estrecho colaborador de Jamenei padre, Ali Larijani, consideró que la nominación de Mojtaba causa "desesperación" en Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, a pesar de que el régimen reunió en la plaza de Teherán y en otras ciudades enormes multitudes para mostrar el apoyo de la población al nuevo Guía Suprema, en las redes sociales circulan también videos de las protestas contra el nuevo rostro de un régimen que sigue siendo el mismo: en la forma utilizada también recientemente y considerada más segura para los manifestantes, muchos gritaron por la noche "Muerte a Mojtaba" desde los techos y ventanas de sus casas. (ANSA).