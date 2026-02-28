Medio Oriente: Moscú, "agresión injustificada, los responsables pagarán"

Tras hablar con el jefe de la diplomacia de Teherán, Lavrov mantuvo también un diálogo con el primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed Al Thani.

Ambos, informó el Ministerio de Exteriores ruso, se pronunciaron "a favor del cese de cualquier acción militar que pueda desestabilizar a toda la región" y de "un rápido retorno al proceso político-diplomático", teniendo en cuenta los "intereses legítimos de los Estados árabes del Golfo Pérsico", fuertemente involucrados en las represalias iraníes.

También China invocó "el cese inmediato" de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtiendo sobre el riesgo de una nueva "escalada" bélica en la región y pidiendo al mismo tiempo el fin de todas las acciones militares, incluidos implícitamente los contraataques iraníes que alcanzaron a países árabes terceros donde se encuentran bases militares estadounidenses.

La diplomacia rusa dirigió además duras críticas al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reflejando la decepción de Moscú por la falta de resultados de procesos negociadores que en los últimos meses habían hecho pensar en una posible cooperación efectiva tanto con Washington como con Tel Aviv.

En referencia también al precedente venezolano, el Ministerio de Exteriores ruso condenó lo que definió como "la naturaleza serial de los ataques desestabilizadores llevados adelante por la administración estadounidense en los últimos meses contra los pilares jurídicos internacionales del orden mundial".

Respecto a Israel, Moscú recordó los intentos de mediación con Irán impulsados personalmente por el presidente Vladimir Putin mediante varias conversaciones telefónicas con Netanyahu.

El ataque de hoy, subrayó Moscú, ocurrió "a pesar de las señales transmitidas a la parte rusa según las cuales Israel no tenía ningún interés en un enfrentamiento militar con Irán".

El propio Putin convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para examinar la situación, dejando al Ministerio de Exteriores la tarea de expresar el malestar de Moscú. "El tándem estadounidense-israelí se esconde detrás de la supuesta preocupación de impedir que Irán adquiera armas nucleares", señaló el ministerio en un comunicado, pero el verdadero objetivo sería "destruir el orden constitucional y eliminar el liderazgo de un Estado indeseable que se negó a someterse a los dictados de la fuerza y la hegemonía". De este modo, agregó, la región es llevada "al borde de una catástrofe humanitaria, económica y, muy probablemente, radiológica".

"El pacifista ha mostrado una vez más su verdadero rostro", afirmó el ex presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, en referencia a Donald Trump. (ANSA).