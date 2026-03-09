Medio Oriente: muere un sacerdote cristiano en bombardeo en Líbano

El primer ataque alcanzó una casa en su barrio, en las montañas del sur del país, y el padre Pierre había acudido a socorrer a un feligrés herido. En un ataque posterior, en el mismo lugar donde había llegado la ayuda, el sacerdote también resultó herido, "pero no sobrevivió". El ataque fatal ocurrió hoy a las 14:00, hora de Beirut.

El padre Toufic Bou Merhi declaró a los medios vaticanos: "Hubo un primer ataque que alcanzó una casa en la zona de su parroquia, en las montañas, hiriendo a uno de los feligreses. El padre Pierre corrió con decenas de jóvenes a socorrerlo; fue entonces cuando se produjo otro ataque, otro bombardeo, en la misma casa. El párroco resultó herido. Fue trasladado a un hospital local, pero no sobrevivió. Murió casi en la puerta del hospital. Tenía solo 50 años".

El sacerdote desaparecido era "un verdadero apoyo para los cristianos de la zona", comentó el franciscano, siempre a su lado, especialmente durante su estancia en esa tierra, en un momento de constantes advertencias de evacuación por parte del ejército israelí.

"Ahora", continúa el franciscano, "es un momento de dolor para toda la comunidad católica. Están de luto por la tragedia y, al mismo tiempo, tienen mucho miedo. Hasta ahora, la gente se ha negado a abandonar sus hogares en los pueblos cristianos, pero en esta situación todo ha cambiado. Dejar el hogar significa vivir en la calle o intentar alquilar otra vivienda, pero la gente no puede permitírselo, sobre todo dada la situación económica que ya atravesaba el país".

La semana pasada, recuerda el padre Toufic, "la residencia de otro sacerdote también fue atacada directamente: la gente resistió entonces, pero ahora, con la muerte del padre Pierre, no sé cuánto tiempo podrán aguantar". (ANSA).