Medio Oriente: nace la Junta de la Paz para Gaza

"Es un gran honor para mí anunciar la formación del Consejo de Paz. Los miembros del Consejo se anunciarán en breve, pero puedo afirmar con seguridad que este es el Consejo más grande y prestigioso que se haya reunido jamás en un momento y lugar", escribió Trump en Truth.

Las invitaciones para participar en el Consejo de Paz se enviaron hace dos días, y el magnate, quien lo presidirá, seleccionó personalmente a sus miembros. Se espera que el Consejo de 12 miembros, formado como parte de la Fase II del plan desarrollado por el presidente estadounidense, incluya a líderes o representantes de varios países occidentales y de Medio Oriente, entre ellos Italia (representada por la primera ministra Giorgia Meloni), Alemania, el Reino Unido, Turquía, Catar y Egipto.

Inicialmente, se esperaba la participación de Tony Blair, pero tras el escepticismo y la hostilidad de algunos países de la región por su papel en la desastrosa invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, fue discretamente excluido.

Sin embargo, el ex primer ministro laborista se unirá a una junta ejecutiva independiente, junto con los asesores de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff.

La relación entre la Junta de Paz y el comité técnico palestino, compuesto por 15 miembros, estará a cargo de Nickolay Mladenov, ex enviado de la ONU para la paz en Oriente Medio (de 2015 a 2020) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria.

Trump expresó su apoyo en su red social al "nuevo gobierno tecnocrático palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, con el apoyo del Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición". "Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro pacífico!", enfatizó.

A continuación, lanzó otra advertencia a Hamás: "Con el apoyo de Egipto, Turquía y Qatar, lograremos un acuerdo de desmilitarización total con Hamás, que incluya la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles.

Hamás debe cumplir de inmediato sus compromisos, incluyendo la devolución del último cuerpo restante a Israel, y avanzar sin demora hacia la desmilitarización total".

"Pueden hacerlo por las buenas o por las malas. El pueblo de Gaza ya ha sufrido bastante. Ha llegado el momento", advirtió.

Mientras continúa la segunda fase del alto el fuego, Washington y sus socios mediadores se enfrentarán a los difíciles retos del desarme de Hamás, una nueva retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

En una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reiteró el compromiso de Italia con la implementación de la segunda fase del plan estadounidense, en materia de ayuda humanitaria, seguridad, gobernanza y reconstrucción.

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet continúan la persecución de los líderes militares de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza: las últimas víctimas, abatidas en el campo de refugiados de Nuseirat, son Ahraf al-Khatib, comandante de las Brigadas Al-Quds, brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, y su esposa.

Unas horas antes, el ejército israelí había matado a seis personas, entre ellas Muhammad al-Hawli, comandante del brazo armado de Hamás, en un ataque contra su domicilio en Deir al-Balah. (ANSA).