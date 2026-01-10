Medio Oriente: Netanyahu, "si Irán ataca, las consecuencias serán terribles"

Netanyahu también manifestó su intención de suspender por completo la ayuda estadounidense a Israel en materia de seguridad dentro de una década. "Le dije al presidente Trump que apreciamos enormemente la ayuda estadounidense en materia de seguridad que nos ha brindado a lo largo de los años, pero hemos crecido, hemos desarrollado capacidades increíbles y nuestra economía, que seguramente alcanzará el billón de dólares dentro de una década, ya no es pequeña", destacó el premier.

Según YNet, el primer ministro ignoró las preguntas sobre la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos y los llamados de sus ministros a la anexión de "Judea y Samaria".

En cuanto a las críticas sobre el número de muertos y la destrucción en Gaza, Netanyahu respondió que Israel no ha bombardeado indiscriminadamente como otros países: "Podríamos haberlo hecho desde el principio, pero no lo hicimos.

Desplazamos a la población y luego luchamos contra Hamás. La proporción de combatientes y civiles muertos aquí es menor que en Mosul, Faluya y Afganistán", enfatizó.

Además, rechazó las acusaciones de crímenes de guerra y defendió las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel como "normas morales". Y también negó la afirmación de que Israel impedía la entrada de periodistas a Gaza para suprimir información: "Simplemente, no queremos que los maten, pero es cierto que necesitamos permitir la entrada de más periodistas a Gaza".

Netanyahu estimó que el cese de los intensos combates en Gaza reduciría la atención de los medios internacionales y, en su opinión, disiparía la "cobertura informativa horrible y completamente falsa". (ANSA).