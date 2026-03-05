Medio Oriente: "No estamos en guerra, ni queremos entrar", Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar el comercio con España después de que el primer ministro español, Pedro Sánchez, se negara a permitir que Estados Unidos usara sus bases para atacar a Irán.

"No tenemos ninguna solicitud al respecto y quiero decir que no estamos en guerra ni queremos entrar en ella", declaró Meloni consultada sobre el uso de bases estadounidenses en territorio italiano. "Me parece que todos se adhieren a los acuerdos bilaterales", explicó.

"El portavoz español afirmó el miércoles que existe un acuerdo bilateral y que no se utilizarán las bases fuera de ese acuerdo. Esto también aplica a nosotros. En Italia tenemos tres bases militares otorgadas a los estadounidenses bajo acuerdos de 1954 que se han actualizado constantemente", recordó Meloni.

La premier explicó que "existen autorizaciones técnicas, cuando hablamos claramente de logística y de las llamadas operaciones 'no cinéticas', o, dicho de otro modo, operaciones sin bombardeo. Si se solicitara el uso de las bases italianas para otros fines, sería responsabilidad del gobierno decidir si se concede un nuevo uso más amplio, pero creo que, en este caso, deberíamos decidirlo junto con el Parlamento", agregó Meloni.

Italia enviará sistemas de defensa aérea a los Estados del Golfo que han sido blanco de ataques en la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel. "Al igual que el Reino Unido, Francia y Alemania, Italia tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo", declaró Meloni.

"Hablamos claramente de defensa, de defensa aérea, no solo porque son países amigos, sino también porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger, y el Golfo es vital para las cadenas de suministro".

La premier también adelantó que el gobierno está decidido a hacer todo lo posible para impedir que las empresas se aprovechen de la guerra con Irán para realizar aumentos especulativos de precios.

"También está el problema de las consecuencias económicas para Italia", declaró Meloni en relación con la crisis de Oriente Medio. Debemos evitar que la especulación dispare los precios de la energía y los alimentos. Ya hemos hablado con el presidente de la autoridad energética, Arera, quien ha activado los mecanismos necesarios para prevenir la especulación".

El organismo "cuenta con un grupo de trabajo especial dedicado a supervisar los precios del gas, y haremos todo lo posible para evitar que quienes especulan salgan ganando. Estoy dispuesta a aumentar los impuestos a las empresas que especulan con las facturas", advirtió.

