Medio Oriente: "No habrá guerra infinita", Netanyahu

"No tendremos una guerra infinita aquí. El régimen terrorista está en el punto más débil desde que arrebató Irán al valiente pueblo iraní hace 47 años. Esta será una acción rápida y decisiva", declaró Netanyahu en una entrevista con Fox News, reproducida por medios israelíes como Kan News.

El jefe de gobierno israelí justificó la operación militar alegando que Teherán estaba avanzando en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas que pronto habrían sido imposibles de destruir.

"Comenzaron a construir nuevos sitios, nuevos lugares, búnkeres subterráneos que habrían hecho inmunes sus programas de misiles balísticos y bombas atómicas en cuestión de meses", sostuvo. "Si no se actúa ahora, no se podrá actuar después".

Netanyahu advirtió además que, de no intervenir, Irán podría "chantajear y amenazar a Estados Unidos, a Israel y a todos los demás".

Afirmó que la ofensiva podría abrir una nueva etapa diplomática en Medio Oriente. "Creo que esto abrirá el camino a muchos tratados de paz con otros países árabes y musulmanes.

Arabia Saudita tiene mucho que ganar. Todos estos países están amenazados por Irán, quieren que el régimen caiga, aunque no lo digan públicamente. Si Irán es removido, es una gran ventaja para Riad y para los demás", aseguró.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión regional, con los países del Golfo en estado de alerta y evaluando el impacto estratégico del conflicto.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han mantenido en los últimos años contactos indirectos con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, aunque la normalización formal con Riad aún no se concretó.

Analistas señalan que Netanyahu intenta presentar la ofensiva no solo como una acción de seguridad nacional, sino como una reconfiguración estratégica del equilibrio regional, debilitando el eje Teherán-Hezbolá-milicias aliadas y reforzando un bloque árabe-israelí respaldado por Washington.

La narrativa de urgencia planteada por el gobierno israelí se basa en la supuesta inminencia de un "punto de no retorno" en el programa nuclear iraní. Según Netanyahu, las nuevas instalaciones habrían blindado los desarrollos misilísticos y nucleares frente a ataques convencionales. (ANSA).