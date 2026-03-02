Medio Oriente: "No tenemos por qué elegir entre barbaries", dijo presidente Boric

"Los ataques unilaterales de Estados Unidos a Irán son inaceptables, al igual que lo son los ataques de Irán a naciones del Medio Oriente", destacó el mandatario en sus redes sociales, a tan solo diez días de dejar el poder en manos del líder de extrema derecha, José Antonio Kast.

Boric visitaba esta noche la Isla Juan Fernández, donde mañana presidirá la ceremonia de inicio del año escolar. Durante su presencia, inaugurará las nuevas instalaciones del único colegio de la isla, que había sido destruido por el tsunami tras el devastador terremoto del 27 de febrero de 2010.

Además, el presidente condenó la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo, subrayando las "masacres perpetradas en las últimas semanas" y la "permanente discriminación hacia las mujeres".

"Chile cree y defiende el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional", concluyó Boric en su declaración. (ANSA).