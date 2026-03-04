Medio Oriente: Nueva ola de ataques de EEUU e Israel sobre Teherán

Israel ha atacado decenas de objetivos militares en Teherán, según Avichay Adraee, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los ataques tuvieron como objetivo "el cuartel general del Basij, la fuerza paramilitar vinculada a la Guardia Revolucionaria Iraní, así como plataformas de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa".

La televisión libanesa Al Mayadeen informó que un ataque aéreo israelí contra Aramoun y Saadiyat, en la zona del Monte Líbano, mató al menos a seis personas.

Otro ataque aéreo israelí impactó un edificio de cuatro plantas en la ciudad de Baalbek, al este del Líbano, según medios estatales.

La Agencia Nacional de Prensa Libanesa informó que al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en el ataque israelí contra un edificio en Baalbek.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que han comenzado a atacar la infraestructura de Hezbolá en Beirut, la capital libanesa, según informa Sky News.

El ejército israelí emitió una alerta de evacuación para 16 pueblos y ciudades del Líbano durante la noche, mientras que esta mañana se podía ver humo elevándose desde el barrio de Dahiyeh, al sur de Beirut.

Ayer, un ataque en Teherán tuvo como objetivo el edificio donde se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al nuevo Líder Supremo. Según versiones de prensa, Mojtaba Jamenei, de 56 años, hijo del ayatolá fallecido en los atentados, fue elegido nuevo guía supremo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que cualquier líder designado por el régimen iraní para reemplazar a Ali Jamenei "es un objetivo inequívoco de eliminación".

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco de eliminación", declara el ministro. "No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", añadió.

Katz subrayó que "seguiremos actuando con todas nuestras fuerzas, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace". (ANSA).