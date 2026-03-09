Medio Oriente: nuevos ataques israelíes contra Líbano, al menos 11 muertos

La Agencia Nacional de Noticias Libanesa (NNA) informó que los bombardeos impactaron en las localidades de Juwayya, Tayr Dibba y Maarake, causando graves daños en viviendas, infraestructuras y redes de servicios esenciales.

Según la NNA, varios barrios de Juwayya fueron alcanzados por un intenso bombardeo con misiles, destruyendo el mercado de la localidad y numerosas viviendas, algunas de las cuales, según se informa, quedaron totalmente arrasadas.

Equipos de defensa civil, voluntarios de defensa médica y organizaciones locales trabajaron entre los escombros para despejarlos. El saldo provisional asciende a cuatro muertos y más de 20 heridos, que fueron trasladados a hospitales de la ciudad costera de Tiro.

En la cercana Tayr Dibba, los ataques aéreos impactaron la carretera principal y manzanas de viviendas enteras, destruyendo viviendas y comercios, y dañando las redes de electricidad y agua. Según NNA, el ataque dejó siete muertos y 18 heridos, quienes también fueron trasladados a hospitales de Tiro. Los equipos de rescate continúan excavando entre los escombros en busca de personas desaparecidas.

Tras los ataques, aviones de guerra y de reconocimiento israelíes continúan sobrevolando localidades en los sectores occidental y central del sur del Líbano, en particular en las zonas de Tiro y Bint Jbeil. En la ciudad de Tiro, se ha generado un clima de alta tensión tras los ataques aéreos cerca del cruce de Maarake y en el distrito arqueológico (Athar), donde se han reportado víctimas y heridos. El ejército libanés ha intensificado las patrullas motorizadas en las principales vías de la ciudad.

Un tercer ataque aéreo israelí sobre Beirut ocurrió recientemente en pocas horas, según la agencia de noticias del gobierno libanés, NNA. El ataque tuvo como objetivo la sede de la red financiera de Hezbolá en el barrio de Haret Hreik, al sur de Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman desconocer las afirmaciones de Hezbolá de que sus militantes se enfrentaron con tropas israelíes y derribaron un helicóptero en el este del Líbano durante la noche, según el Times of Israel.

La agencia de noticias estatal libanesa informó que se produjeron "fuertes enfrentamientos" después de que helicópteros israelíes aterrizaran cerca de Nabi Chit, la misma zona donde las tropas israelíes llevaron a cabo una misión reciente para recuperar los restos del aviador Ron Arad, desaparecido desde la década de 1980. Al ser consultado sobre los incidentes reportados, el ejército afirmó desconocer las acusaciones.

Dos funcionarios de Hezbolá en la región de la Bekaa, donde se encuentra Nabi Sheet, afirmaron que un helicóptero israelí fue derribado durante los intensos combates que estallaron durante la noche del domingo al lunes en el este del Líbano, cerca de la frontera con Siria, donde tropas israelíes aterrizaron en helicópteros, según AFP.

En el sur, Hezbolá declaró el lunes que había atacado con proyectiles de artillería a soldados israelíes que entraban en las ciudades fronterizas libanesas de Odaisseh y Aitaroun.

También afirmó haberse enfrentado con soldados israelíes en Odaisseh. El ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine, declaró que los ataques israelíes en el Líbano mataron a 394 personas la semana pasada, incluidos 83 niños y 42 mujeres.

Human Rights Watch acusó a Israel de utilizar "ilegalmente" fósforo blanco en zonas residenciales pobladas del sur del Líbano, tras la reanudación del conflicto entre Israel y Hezbolá. "El ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas desde proyectiles de artillería contra viviendas el 3 de marzo de 2026", declaró la organización en un comunicado, según informó la agencia Belga, "en la ciudad de Yohmor, al sur del Líbano".

La ONG afirmó haber "verificado y geolocalizado siete imágenes que muestran la explosión de municiones de fósforo blanco" sobre una zona residencial y a personal de Protección Civil respondiendo a un incendio en al menos dos casas y un automóvil en esa zona.

En tanto, el gobierno libanés dijo que está dispuesto a considerar cualquier propuesta de negociación con Israel para alcanzar una paz "sólida, duradera y efectiva" basada en la fórmula "territorio por paz", afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en una entrevista publicada por el periódico L'Orient-Le Jour.

"En la última reunión gubernamental, reiteramos nuestra disposición a reanudar las negociaciones, que incluyen un componente civil y se llevan a cabo bajo los auspicios internacionales", declaró Salam. "No se abordó la cuestión de las negociaciones directas con Israel, y los israelíes no reaccionaron a nuestra propuesta, pero estamos dispuestos a discutir cualquier agenda, formato o lugar para las conversaciones". (ANSA).