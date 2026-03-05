Medio Oriente: Nuevos ataques israelíes, la guerra se extiende

En Teherán y Doha se reportaron fuertes explosiones sobre ambas ciudades, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba en el horizonte de la capital qatarí.

El conflicto, que comenzó el sábado con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán —en los que murió el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei—, se ha intensificado rápidamente, involucrando a potencias globales y afectando las rutas marítimas y los mercados energéticos.

La guerra ha alcanzado incluso lugares tan lejanos como la costa de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense torpedeó un buque de guerra iraní, y Azerbaiyán, que amenazó con represalias tras el impacto de un dron en un aeropuerto.

Azerbaiyán advirtió que el ataque "no quedará sin respuesta" y aseguró que está "preparando las medidas de represalia necesarias", lo que alimenta el temor a la entrada de otro país en el conflicto.

En Líbano, la televisión mostró edificios reducidos a escombros y columnas de humo negro sobre Beirut tras ataques israelíes dirigidos contra la milicia chiita Hezbolá, creada y respaldada por Irán.

En otro frente, Teherán afirmó haber atacado a grupos kurdos con base en Irak, mientras que, según reportes, Estados Unidos busca armar a organizaciones kurdas iraníes para infiltrarse en el país.

Australia desplegó dos aeronaves militares hacia el teatro de operaciones, mientras que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que no puede descartar que sus fuerzas armadas participen en las hostilidades.

La guerra también involucró a Turquía, miembro de la OTAN, después de que las defensas aéreas de la alianza derribaran un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo turco.

Aunque un funcionario turco indicó que el proyectil parecía estar dirigido a una base británica en Chipre, Turquía convocó al embajador iraní por el incidente.

La agencia oficial iraní IRNA informó que 1.045 militares y civiles han muerto desde el inicio del conflicto, una cifra sin verificar en forma independiente.

Medios iraníes reportaron el jueves daños en un complejo deportivo, un estadio de fútbol, un edificio municipal y locales comerciales en Teherán tras ataques israelíes y estadounidenses.

El país permanece prácticamente aislado del resto del mundo, con internet funcionando a apenas alrededor del 1% de su capacidad, según el monitor NetBlocks.

Los objetivos de guerra de Israel son "infligir daños severos al régimen terrorista iraní hasta que elimine la amenaza existencial", afirmó el portavoz militar, brigadier general Effie Defrin, en una conferencia televisada.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le garantizó el firme respaldo de Washington a la campaña militar conjunta contra Irán y lo instó a continuar la operación "hasta el final".

Israel informó que sus fuerzas atacaron en Líbano "varios centros de mando pertenecientes a la organización terrorista Hezbollah" en el sur de Beirut.

La agencia estatal libanesa NNA indicó que un ataque separado con dron israelí, antes del amanecer, impactó un departamento en Beddawi, un campamento de refugiados palestinos cerca de Trípoli, matando al alto dirigente de Hamas Wassim Atallah al-Ali y a su esposa.

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, prometió intensificar la lucha contra Israel en su primer discurso desde el inicio de esta nueva fase del conflicto.

Autoridades libanesas informaron que al menos 72 personas han muerto, 437 resultaron heridas y 83.000 fueron desplazadas de sus hogares desde el lunes.

El conflicto tampoco ha dejado al margen a las ricas monarquías del Golfo, tradicionalmente consideradas refugios seguros en una región volátil, luego de que Irán atacara ciudades e infraestructura energética.

Desde el inicio de la guerra han muerto 13 personas en países del Golfo, siete de ellas civiles, incluida una niña de 11 años en Kuwait.

Qatar informó el jueves que estaba interceptando un ataque con misiles mientras fuertes explosiones —descritas por periodistas de AFP como las más intensas hasta ahora— sacudían Doha.

El país había evacuado previamente a residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha, tras frustrar ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar afirmaron haber interceptado misiles iraníes el miércoles, incluido un dron que se dirigía a la enorme refinería saudí de Ras Tanura.

La guerra podría abrir un "periodo prolongado de inestabilidad" para la economía global, advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Los poderosos Guardianes de la Revolución de Irán han afirmado haber cerrado el estrecho de Ormuz, el paso estratégico del Golfo por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. El tránsito de petroleros se ha reducido un 90%, según la firma de inteligencia de mercado Kpler.

Un petrolero en aguas frente a Kuwait sufrió una "gran explosión" que provocó un derrame de crudo, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO y la guardia revolucionaria iraní reivindicó un ataque con misil a un petrolero estadounidense en el Golfo.

Con vuelos cancelados y viajeros varados o repatriados con urgencia, la guerra también golpea con fuerza al turismo en una región que se había convertido en un destino cada vez más popular. (ANSA).