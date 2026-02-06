Medio Oriente: ONU, palestinos que regresan a Gaza vía Rafah denuncian abusos
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) indicó que los retornados denunciaron haber sido conducidos, tras cruzar, por palestinos armados a un puesto de control militar israelí.
Según los informes, algunos de estos individuos armados los ataron, les vendaron los ojos, los registraron, los amenazaron, los intimidaron y les robaron sus pertenencias y dinero. A su llegada al puesto de control israelí, los retornados describieron un patrón de violencia, interrogatorios degradantes y registros corporales invasivos, a veces realizados a personas con las manos atadas y los ojos vendados.
Algunos también denunciaron que los soldados les negaron el acceso a atención médica y les impidieron usar los baños. A otros les ofrecieron dinero si permanecían en Egipto o si trabajaban como informantes para el ejército israelí.
"Los informes en conjunto", dicen las agencias de la ONU, "indican un patrón de comportamiento que viola los derechos de los palestinos a la seguridad personal y la dignidad, lo que plantea serias preocupaciones sobre prácticas coercitivas que podrían contribuir a la consolidación de la limpieza étnica en Gaza". (ANSA)