Medio Oriente: otan derriba otro misil iraní en cielos turcos

El misil fue destruido por las defensas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental, según Ankara, y añadió que fragmentos de munición cayeron en campos baldíos en Gaziantep, sureste de Turquía.

"Reiteramos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza al territorio y espacio aéreo de nuestro país", declaró el Ministerio de Defensa.

En una declaración separada compartida en X, el director de comunicaciones de Turquía, Burhanettin Duran, confirmó que el misil fue interceptado y neutralizado oportunamente por las fuerzas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN sobre el distrito de Sahinbey, en Gaziantep.

"Una vez más, reiteramos enérgicamente nuestra advertencia a todas las partes, especialmente a Irán, para que se abstengan de llevar a cabo acciones que puedan poner en peligro la seguridad regional y poner en riesgo a la población civil", declaró.

El miércoles pasado, Turquía anunció el derribo por parte de sistemas de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Medio Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

No estaba claro este lunes hacia dónde se dirigía el misil antes de que fuera interceptado por las defensas de la OTAN estacionadas en el Mediterráneo oriental. Las fuerzas aéreas estadounidenses están estacionadas en la base de Incirlik, en el sur de Turquía, y hay una base de radar de la OTAN en la provincia de Malatya, al noreste, que proporciona protección vital a la alianza.

Ankara afirmó que fragmentos del misil cayeron en campos baldíos en Gaziantep, que se encuentra aproximadamente entre ambas. Las autoridades turcas afirman que Washington no ha utilizado Incirlik en su ataque aéreo, junto con Israel, contra Irán, lo que desencadenó los ataques con misiles y drones de Teherán.

Irán no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente, pero ha afirmado reiteradamente que no está en guerra con los países de la región y que no ataca explícitamente a Turquía.

Turquía, que había intentado mediar en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes de la guerra aérea que comenzó la semana pasada, ha declarado previamente que no tiene intención de invocar el Artículo 4 de la OTAN, que convocaría a los aliados a consultas si un miembro se ve amenazado. Esto podría llevar a invocar el Artículo 5 de la alianza, que llamaría a la OTAN a defender a su aliado atacado.

Turquía cuenta con el segundo ejército más grande de la alianza transatlántica y se ha convertido en un actor global líder en la industria de defensa en los últimos años. Sin embargo, aún carece de una defensa aérea propia sólida, a pesar de los esfuerzos por desarrollarla. Ha dependido de las defensas aéreas de la OTAN en ambos incidentes de la última semana.

