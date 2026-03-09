Medio Oriente: otros B52 de US$ en base británica

Los medios británicos destacan su propósito de fortalecer el poder aéreo estadounidense en la guerra contra Irán y cómo cada uno puede transportar 31.800 kilos de explosivos, incluyendo bombas y misiles "inteligentes".

Se trata de aeronaves claramente ofensivas, lo que confirma el creciente compromiso de Londres con su principal aliado, más allá de la aprobación del primer ministro Keir Starmer del uso de bases británicas con supuestos fines "defensivos".

Los B-52 también se conocen como "fortalezas estratosféricas" o Stratofortresses. El uso de la base Fairford fue autorizado por Starmer en los últimos días, superando una negativa inicial.

Pero no fue suficiente para calmar la irritación del presidente estadounidense, Donald Trump, con el primer ministro británico, marcada por varios mensajes despectivos sobre la falta de apoyo directo de su histórico aliado europeo en el frente iraní, antes de una llamada telefónica ayer que rompió el hielo tras una semana de inusual ausencia total de contactos entre los dos socios transatlánticos en plena guerra.

El desbloqueo del uso de bases —aunque verbalmente limitado a fines "defensivos" definidos por Starmer como parte de las acciones que Estados Unidos llevaría a cabo contra Irán para proteger a terceros países aliados en Oriente Medio afectados por la reacción de Teherán— concierne tanto a la de Fairford, en territorio británico, como a la base de Diego García, en el océano Índico.

A estas medidas, Londres ha añadido el despliegue de sus propios recursos y refuerzos entre Chipre y los cielos de Oriente Medio, para ser utilizados, en palabras del primer ministro, exclusivamente para apoyar e interceptar drones o misiles iraníes dirigidos contra las monarquías del Golfo u otros estados "aliados". (ANSA).