Medio Oriente: países del Golfo bajo fuego iraní

El Golfo ha soportado gran parte de la respuesta de Teherán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una masiva campaña aérea contra Irán durante el fin de semana, que dejó al menos 13 muertos en la región. Entre ellos, cuatro soldados estadounidenses también murieron en Kuwait, y la embajada estadounidense en ese país fue atacada por drones, mientras que su infraestructura energética también ha sido atacada en los últimos días.

"Se le realizó reanimación en la ambulancia mientras la niña era trasladada al hospital, y los intentos continuaron durante casi media hora a su llegada al Hospital Al-Amiri. sin embargo, falleció debido a sus heridas", declaró el ministerio en un comunicado publicado en X.

Más tarde el miércoles, el ejército de Kuwait declaró haber detectado proyectiles entrantes y estar trabajando para interceptar los misiles y drones en su espacio aéreo.

La guerra continuó sacudiendo el Golfo en otras partes del mundo, con una fuerte caída de las acciones en las bolsas de Dubái y Abu Dabi de los Emiratos Árabes Unidos tras una suspensión de dos días.

En Arabia Saudita, el Ministerio de Defensa informó de la interceptación de dos misiles de crucero sobre una zona al sur de la capital, Riad, donde también se encuentra la extensa base aérea Príncipe Sultán, y la destrucción de varios drones tras entrar en su espacio aéreo.

Las autoridades qataríes también anunciaron el desmantelamiento de dos células de espionaje vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, según informó su agencia de prensa oficial.

"Una estrecha vigilancia permitió la detención de 10 sospechosos: siete se encargaban de espiar y recopilar información sobre infraestructura vital y militar del país, y tres estaban destinados a realizar operaciones de sabotaje", declaró la agencia.

Los misiles y drones iraníes han atacado ciudades e infraestructuras de los países del Golfo, lo que ha alterado las relaciones con Teherán y ha expuesto a los vecinos a una posible confrontación militar más intensa. (ANSA).