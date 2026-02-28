Medio Oriente: "Para muchos iraníes, el fin de Jamenei sería una celebración"

Esta mañana se despertó con la noticia de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, el país donde nació y al que abandonó con su familia a los 9 años para escapar del régimen.

El quid de la cuestión, explica, no es solo el Líder Supremo, sino "todo lo que se ha acumulado a lo largo de los años, empezando por los Pasdaran, quienes no tienen claro si depondrán las armas", como les instó el presidente Donald Trump, amenazándolos con una "muerte segura" si no lo hacían.

Desde hace tiempo, dice, circulaban instrucciones sobre cómo prepararse para una emergencia: "El pueblo iraní estaba preparado; la información sobre una posible emergencia lleva días circulando", explica Moshir Pour. Pero, añade, hoy, como durante la Guerra de los Doce Días, "el régimen ha abandonado al pueblo sin brindarle protección, y ahora los civiles también deben refugiarse de las bombas".

Durante años, "los iraníes han intentado con sus propias manos, con su arte, su cuerpo y sus palabras, impulsar un cambio en el país. Incluso intentaron hacerlo mediante el voto en 2009", continúa Moshir Pour. Pero es imposible cambiar este régimen, es imposible reformarlo, así que la única manera es derrocarlo", añaió.

En 2022, el movimiento Donna Vita Libert… "demostró que el pueblo no es suficiente y que, por lo tanto, se necesita ayuda externa, y esta es la primera vez que esto sucede". Por eso, no culpa a quienes celebran hoy: "Vi videos en redes sociales de jóvenes bailando después del ataque. Me pregunto: ¨qué hemos dejado atrás como humanidad? ¨Que las cosas se pueden resolver con armas? No es culpa de esos niños".

Y de nuevo: "No podemos pensar que jóvenes de 14 años que nunca han tenido adolescencia ni infancia y que saben que no tendrán futuro en un país liderado por los ayatolás puedan esperar una flor y no una bomba", reflexiona Moshir Pour, quien espera que la violencia termine lo antes posible y que los iraníes puedan algún día "decidir su propio futuro mediante elecciones democráticas y transparentes".

Por ahora, la conciencia de la gravedad de esta fase persiste: "Es un momento delicado, y ahora más que nunca debemos ser la voz del pueblo iraní que quiere liberarse del régimen y de la manipulación externa", concluye el activista. La entrevista completa está disponible en audio en ANSA.it (ANSA).