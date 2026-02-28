Medio Oriente: París, Berlín y Londres a Irán, evitar ataques a países de la región

"Exigimos la reanudación de las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada", se lee en la declaración conjunta de los tres líderes europeos.

Además, insistieron en el hecho de que "Francia, Alemania y Gran Bretaña pidieron reiteradamente al régimen iraní que ponga fin a su programa nuclear, limite su programa de misiles balísticos, renuncie a sus actividades desestabilizadoras en la región y en nuestros territorios, y cese su inaceptable represión y violencia contra su propio pueblo".

"Nosotros no participamos en estos ataques y mantenemos un estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y los socios regionales. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida de los civiles", completaron Macron, Merz y Starmer.

(ANSA).