Medio Oriente: París pide la renuncia de la relatora ONU para los Territorios

Francia pidió, por boca de su canciller Jean-Noel Barrot, la renuncia de Francesca Albanese, la Relatora especial ONU para los Territorios Palestinos, luego de su intervención en un foro organizado por Al Jazeera, en Doha, el pasado 7 de febrero

Roma no se sumó oficialmente a la iniciativa de París, pero en Pontida sí lo han hecho de inmediato: un grupo de diputados de la Liga presentó una resolución exigiendo la dimisión inmediata de Albanese, ya que una persona con sus opiniones "tiene pocas razones para declararse imparcial y fomenta sospechas más que legítimas sobre su antisemitismo". Y el resto de la mayoría se alineó rápidamente con la Liga

En un pasaje de su discurso en Qatar acerca de las relaciones de Occidente con Israel, Albanese habló de un "enemigo común de la humanidad". Esto impulsó a un grupo de parlamentarios cercanos al grupo de Macron a exigir medidas contra la funcionaria italiana

El ministro francés, en su intervención ante la Asamblea Nacional, condenó sin reservas las palabras de la Relatora de la ONU y anunció que solicitará su dimisión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 23 de febrero. Sus palabras, afirmó Barrot, "no se dirigen contra el gobierno israelí, cuyas políticas son criticables, sino contra Israel como pueblo y nación" y "se suman a una larga lista de posturas escandalosas, como la justificación del 7 de octubre, pero también las evocaciones al lobby judío y los paralelismos entre Israel y el Tercer Reich"

El contenido del mensaje de video de Albanese al Foro de la emisora ;;árabe fue, de hecho, más matizado. "El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado con excusas políticas, cobertura política y apoyo económico y financiero es un desafío", dijo

"El hecho de que la mayoría de los medios occidentales hayan amplificado la narrativa a favor del apartheid y el genocidio es un desafío". Pero, añadió, "también es una oportunidad. Porque si bien el derecho internacional ha sido apuñalado en el corazón, también es cierto que nunca antes la comunidad global se había percatado de los desafíos que todos enfrentamos

Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos y armas —y aquí está el punto más controvertido— ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común"

La aclaración publicada 48 horas después en la red social X por la misma funcionaria ("el enemigo común es el sistema que permitió el genocidio en Palestina") fue de poca utilidad, sobre todo porque, como informaron los medios, entre los oradores del mismo Foro se encontraban el líder de Hamás, Khaled Meshaal, y el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, los enemigos más acérrimos del gobierno de Tel Aviv

La Unión de Comunidades Judías Italianas aplaudió la iniciativa francesa. Y para su presidenta Noemi Di Segni, Albanese es "un verdadero peligro" y sus "palabras disparatadas" demuestran "un odio profundo y destructivo hacia el derecho de Israel y del pueblo judío a existir"

Junto con la Liga, toda la centroderecha italiana, incluyendo FI y FDL adoptó la misma postura, criticando a la izquierda: "A pesar de sus constantes deslices, el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Democrático y el Partido Socialista Italiano (AVS) la celebran con ciudadanías honorarias y conferencias institucionales, la última, la semana pasada en la Cámara de Diputados", recordó, entre otros, Ester Mieli, miembro del FDL, Angelo Bonelli, del Partido Socialista Italiano (AVS), salió en defensa de la funcionaria: "Piden la dimisión de una mujer sometida a sanciones estadounidenses ilegítimas", afirmó, "y no piden la dimisión de un criminal como Netanyahu. El problema es Albanese, no quienes asesinaron a más de 70.000 personas"

Albanese por el momento no comentó ni la decisión francesa ni la polémica en la política italiana, volviendo a X para recordar que "hoy a las 21.20, más de 100 cines de Italia proyectarán simultáneamente 'Disunited Nations', el docufilm que narra dos años de genocidio y el ataque al sistema de la ONU"

(ANSA)