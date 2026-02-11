Medio Oriente: París pide la renuncia de relatora ONU para los Territorios palestinos

En el texto, los diputados piden que Francia promueva sanciones contra la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos y su destitución inmediata de cualquier mandato de Naciones Unidas, cuestionando sus posiciones públicas consideradas incompatibles con la imparcialidad y la credibilidad requeridas por su papel y acusándola de haber reiterado declaraciones antisemitas y de haber adoptado una postura "sistemáticamente incriminatoria" contra el Estado de Israel.

La carta cita en particular un discurso pronunciado el 7 de febrero en Doha, en un foro organizado por Al Jazeera, en el que los albaneses definieron a Israel como "enemigo común de la humanidad", y declararon que, según los firmantes, se inscribe en una retórica atribuible al antisemitismo contemporáneo, tal como lo define la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto).

Los parlamentarios presentes en París actúan en defensa de la integridad moral e institucional de las Naciones Unidas y de la responsabilidad política de Francia en la escena internacional. Entre los firmantes se encuentra Sandro Gozi, eurodiputado italiano elegido en Francia y secretario general del Partido Democrático Europeo (ANSA).