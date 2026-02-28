Medio Oriente: Pedro Sánchez denuncia "atropello a legalidad internacional"

Así se pronunció al entrar a la 40 edición de los premios Goya, que se celebran en Barcelona, tras señalar que la situación en Oriente Medio es "muy preocupante".

El premier hizo un llamamiento a la desescalada, al respeto al derecho internacional y dijo que la violencia solo traerá más violencia y más sufrimiento a la sociedad iraní, que está sufriendo ya la represión de un régimen absolutamente totalitario y cruel, particularmente con las mujeres.

En la alfombra roja se pudieron ver numerosas insignias de Palestina libre en las solapas de actores y cineastas, como en la directora de la película favorita, "Los Domingos", Alauda Ruiz de Azúa, y su actriz protagonista, Patricia López Arnaiz, así como en la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

(ANSA).