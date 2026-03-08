Medio Oriente: pekín advierte a Washington, "La guerra no debía comenzar"

Se trata de una alerta que se dirige directamente a Estados Unidos y a sus acciones en Medio Oriente junto con su aliado israelí. Ante esto, China repite como un mantra su llamado a un alto el fuego: las armas pueden ser "Instrumentos peligrosos".

Sin embargo, la mirada no se limita solo al Golfo: "El mundo no puede regresar a la ley de la selva", enfatiza el principal responsable de la política exterior china, quien en los últimos días mantuvo conversaciones con varios homólogos, incluidos el francés, el iraní y el israelí.

El mensaje se dirige al intervencionismo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien, tras arrestar al líder venezolano Nicolás Maduro, mató al Guía Supremo iraní, Ali Jamenei, afectando a dos países fundamentales para el suministro energético chino, a pesar de que Pekín sabe que no debe vincularse exclusivamente a un solo interlocutor, manteniendo así la opción de permanecer al margen.

Esto no será posible si Estados Unidos continúa apoyando los movimientos independentistas de Taiwán.

El presidente chino, Xi Jinping, se lo recordará a Trump a fin de mes, durante su visita a Pekín, donde también se discutirán aranceles y comercio.

En Taiwán, en estos días se discuten 40.000 millones de dólares para la defensa, que incluirían armas vendidas por Estados Unidos.

El Kuomintang, la oposición cercana a Pekín que podría ganar las próximas elecciones dentro de dos años, está bloqueando la propuesta junto a otro partido menor, con el que tiene la mayoría en el Parlamento.

China no desea llegar a una intervención militar para reunificarse con la isla, ni tampoco a un enfrentamiento militar con Washington. Pero Taiwán "Siempre ha sido parte de China" y "Nunca ha sido, no es y no será jamás un país" independiente, reiteró Wang, subrayando que se trata de una "Línea roja que no permitiremos cruzar".

Pekín recuerda, más o menos indirectamente, esto a Washington cada vez que puede.

"Este es un año muy importante para las relaciones chino-estadounidenses", enfatizó Wang, añadiendo que China y Estados Unidos "Deberían comprometerse en un espíritu de respeto mutuo" y saber "Gestionar las divergencias" (ANSA).