Medio Oriente: pentágono: día más intenso de ataques contra Irán

"Hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono, al señalar que participarán "más cazas, más bombarderos y más operaciones de ataque", con inteligencia "más refinada que nunca".

El jefe del Pentágono sostuvo que Teherán "está perdiendo claramente" el conflicto, que ya entra en su día 11, y afirmó que Irán "se encuentra solo", después de que sus aliados regionales y varios países del Golfo se distanciaran del régimen.

"Sus vecinos, y en algunos casos antiguos aliados, lo han abandonado", dijo Hegseth, y aseguró que los grupos aliados de Irán en la región —Hezbollah, los hutíes y Hamas— están "debilitados, ineficaces o al margen".

El funcionario insistió en que Washington está avanzando hacia sus objetivos militares con una estrategia "clara y definida" y descartó que la guerra se convierta en un conflicto prolongado.

"Nuestra voluntad es infinita, pero esta guerra no es infinita", afirmó, subrayando que será el presidente Donald Trump quien determine cuándo se considerará cumplida la misión militar.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes denuncias sobre un posible ataque estadounidense contra una escuela en territorio iraní que habría causado la muerte de numerosos menores.

Consultado sobre el episodio, Hegseth evitó confirmar los hechos pero aseguró que el gobierno estadounidense "toma estas situaciones muy seriamente".

"Cuando ocurren cosas que deben ser investigadas, las investigaremos", afirmó.

El secretario de Defensa añadió que la información difundida en redes y fuentes abiertas "no es el lugar para determinar qué ocurrió o qué no ocurrió", en aparente referencia a videos difundidos en las últimas horas que mostrarían el impacto de un misil Tomahawk estadounidense cerca del edificio escolar.

"Tomamos estas cosas muy, muy en serio y las investigamos a fondo, lo que lleva tiempo", insistió.

En la misma conferencia, Hegseth también declinó comentar informaciones que señalan que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, habría resultado herido durante los combates.

Los rumores surgieron después de que la televisión estatal iraní lo describiera como "janbaz", un término que puede traducirse como "herido por el enemigo".

"Eso no es algo que pueda comentar ahora", respondió el jefe del Pentágono, aunque advirtió que el nuevo líder iraní "haría bien en escuchar las palabras de nuestro presidente y renunciar a la búsqueda de armas nucleares".

La escalada militar entre Washington, Israel y Teherán abrió uno de los escenarios más peligrosos en Medio Oriente en años, con ataques cruzados, bombardeos diarios y un creciente temor internacional a que el conflicto se extienda a toda la región.

