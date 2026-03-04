Medio Oriente: Pentágono: "impondremos las reglas de la guerra contra Irán"

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa en el Pentágono, donde Hegseth afirmó además que Washington y sus aliados fijarán las condiciones del conflicto con Irán y aseguró que la campaña militar apenas comienza, tras los primeros ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

"Las condiciones de esta guerra serán establecidas por nosotros en cada paso", dijo Hegseth, subrayando que la operación militar está lejos de haber concluido.

El jefe del Pentágono evitó hablar de victoria definitiva y calificó la situación actual como "una realidad que exige claridad", aunque sostuvo que Estados Unidos está obteniendo resultados contundentes.

"Estados Unidos está ganando de forma decisiva, devastadora y sin piedad", afirmó. "Estamos solo cuatro días dentro de esta operación y los resultados han sido increíbles".

Hegseth sostuvo que Estados Unidos e Israel han logrado una superioridad aérea significativa sobre Irán y que las operaciones militares están entrando en una nueva fase.

Según explicó, tras los primeros días de ataques basados principalmente en misiles, la campaña se intensificará con bombardeos aéreos directos.

"Volaremos sobre Teherán, sobre Irán, sobre su capital. Los líderes iraníes mirarán al cielo y verán solo poder aéreo estadounidense e israelí cada minuto de cada día, hasta que decidamos que esto ha terminado", afirmó.

El secretario de Defensa aseguró además que Estados Unidos dispone de grandes reservas de armamento para sostener la ofensiva.

"Con control total del cielo utilizaremos bombas de precisión de 500, 1.000 y 2.000 libras guiadas por GPS y láser, de las que tenemos prácticamente un stock ilimitado", indicó.

Hegseth confirmó también el despliegue de nuevas fuerzas militares estadounidenses en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que unos 50.000 soldados estadounidenses se encuentran actualmente en Oriente Medio, mientras continúan llegando nuevos aviones de combate y bombarderos.

"Llegarán más fuerzas y oleadas más grandes. Apenas estamos comenzando", afirmó el jefe del Pentágono. (ANSA).