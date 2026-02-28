Medio Oriente: Petro a Trump, "hoy fue un error, necesitamos la paz mundial"

"Las Naciones Unidas, hoy impotentes, deben reunirse de inmediato y declarar que ha llegado la hora de la paz mundial", añadió Petro, enfatizando la urgencia de detener la proliferación de armas nucleares. "No pueden seguir propagándose y deben ser eliminadas", escribió, instando a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y tomar medidas concretas para garantizar la seguridad global.

En otra publicación, el presidente denunció "más niños muertos por misiles", compartiendo una actualización de una agencia de noticias sobre la muerte de 24 niñas en una escuela iraní.

Finalmente, Petro instó a los gobiernos del mundo a priorizar el diálogo y la cooperación, dejando de lado los intereses particulares por un futuro de estabilidad y paz compartida, reiterando que solo un compromiso colectivo puede prevenir nuevos conflictos y garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. (ANSA).